İyi ki seninle tanıştım

Başarılı şarkıcı Hande Yener, Hülya Avşar'a içini döktü. Kariyeri ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yener, "Ben de tezgahtardım. Şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık" diyerek Avşar sayesinde kariyerine başladığını vurguladı. Formuyla ilgili olarak "Spor yapıyorum fit kalmak için. Yoga yapıyorum.

Çok güzel besleniyorum. Akşam 7-8 sebzemi yerim. Bir kilo bile alsanız, size bir kilo ödem hediye ediyor. Sebzeyle, su içerek. Peynir ve yumurtadan vazgeçemiyorum. Alkol almıyorum" ifadelerini kullandı. Yener, sevgilisi Misha'dan da bahsederken, "Çok iyi arkadaşız, o yüzden ilk kez bir ilişkimde 5 yılı geçtim. Çok şanslıyım, beni alıyor, dinliyor. İlk söylediğim şey 'Seni bana Allah yolladı', ikincisi 'Aileni tanımak istiyorum' oldu" dedi.