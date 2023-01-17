İyi ve kötünün mücadelesi atv ve MinikaGo’da başlıyor

İstanbul'da düzen ve adaleti sağlamak için görevlendirilen, kadim bir geleneğin son temsilcisi olan 'Akıncı', 21 Ocak Cumartesi günü atv ve MinikaGO ekranlarında olacak. İnsanlık var olduğundan beri devam eden iyi ve kötünün mücadelesi Türkiye'nin ilk çizgi dizi süper kahramanı' Akıncı' ile yepyeni bir boyut kazanıyor. Gücünü ve cesaretini göğsündeki hilalden alan 'Akıncı', düzen ve adaleti sağlamak için mücadeleden asla vazgeçmiyor. Temeli binlerce yıl öncesine dayanan gizem dolu hikâyesiyle 'Akıncı' izleyenleriyle buluşmak için gün sayıyor.aylık bir çalışmanın ürünü olan ve artık sonuna gelinen projede Türkiye, Rusya, Ukrayna, Mısır, Brezilya ve Arjantin'den toplamda 150 sanatçı yer aldı. 6 aylık bir Ar-Ge sürecinin ardından çekilmeye başlanan 'Akıncı'nın senaryosu Ali Hakan Kaya'nın kaleminden çıktı. Animasyonları tamamen yerli olarak 2D ve 3D tekniklerle Türkiye'de yapılan Akıncı'nın müzikleri de başarılı ve deneyimli müzisyen Demir Demirkan'a ait. Akıncı karakterini seslendiren Harun Can ise aynı zamanda projenin dublaj yönetmenliğini de üstlendi.