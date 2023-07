İyi yazılan, iyi çekilen mutlu bir işteyiz

Dizilerde ilk bölümler stresli geçiyor. Her hafta bir karne var. Eskiden reyting karnesi yoktu. 39 bölüm anlaşma yapılıyor, çekilip bitiyordu. Reyting çıktı mertlik bozuldu. Şimdi ilk bölüm birinci olan dizi diğer haftalarda düşüyor. Mesela ikinci hafta reyting düşüyor, o gün o seti toparlamak başka bir çaba. Her hafta bir yarıştayız. İyi yazılan iyi çekilen bir işteyiz. Ekip de çok uyumlu. Her şey çok güzel gidiyor şimdilik. Dilerim uzun soluklu olur.'Hayriş' karakteri 'Faruk Gencer'i oynayan Kutsi'nin annesinin emektarı. Aile gibi olmuşlar zamanla. Tatlı, iyi niyetli, koruyan kollayan bir kadın. Dram çekiyoruz. Hele ilk bölümde ekip de seyirci de ağlamaktan heder oldu. Ama set arkası çok eğlenceli geçiyor. Öyle olmak zorunda yoksa biteriz.Kutsi harika bir insan. Daha evvel 'Doktorlar' dizisinde beraberdik. Onunla yeniden beraber olmak çok güzel.Charlie'nin Melekleri dizisindeki kadın polisleri görüp polis olmak istiyordum. Lisede tiyatroda oynuyordum ama hep polis olmak daha eğlenceli geliyordu. Profesyonel tiyatroya başladığım dönem polislik sınavına da girdim ama mülakatı geçemedim. Yıllarca her role girdim sahnede ya da dizide polis olayım o kostümü giyeyim bari diye hayal ediyordum. 10 yıl önce bir oyunda polis rolü oynadım. Eminönü'nden kostüm almaya koşa koşa gitmiştim. Hemen giydim, esnafı dolaştım kostümle. Kuzguncuk'ta mahallemde bile polis kostümümle dolaştım. Yıllarca o oyunda havalı havalı oynadım, hevesimi aldım.Biz Mihriban'la beraber bir dizide 200 bölüm karı koca oynadık. Eşlerimizden çok birbirimizi görüyorduk. Boş zamanlarımızda da ailece görüşüyorduk. Bizi gerçekten karı koca sanıyorlar. İki sinema filmi çektik, biri daha çıkmadı. Tiyatroda da beraber oynadık. Sıra reklama geldi.Bende 34 senedir tiyatro hep var. 'Kibarlık Budalası' 15. yılında. Haldun Dormen ve Göksel Kortay ayrıldı ama biz Hakan Altıner'le beraber devam ediyoruz. Şimdi 'Yaprak Dökümü'nü hazırlıyoruz. Suna Keskin'le beraber 25 yıl önce oynamıştık. Yeniden bir araya geliyoruz. Çok heyecanlıyız.Çocukluğum Beyoğlu'ndan geçti, babaannem dedem, annem, babam çok iyi tiyatro seyircisiydi. Ailece tiyatro müzikaller seyrederek büyüdüm. Trakya Üniversitesi'ni kazanıp Edirne'ye gittim. Tevfik Gelenbe'nin oyunculuk derslerine girdim. Bana bir teklifte bulundu. Aileme sordum, "Tiyatroyu seviyor musun?" diye sordular, "Aşığım" dedim. Beni desteklediler. Şimdi ben oğlumu destekliyorum, 16 yaşında. Profesyonel olarak oyun oynamaya başladı.Tiyatro yaparken ilk başlarda zorlandım, garsonluk da taksi şoförlüğü de yaptım, gümrük müşavirliği yaptım. 1993'te devletin açtığı sınavı kazanmıştım. Yöneticiliğe kadar yükseldim. Akşam oyunumu izleyip gülen çalışanlarımın ertesi gün evraklarını imzalıyordum.İstanbul Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Bölümü mezunuyum. Yüksek onur derecesiyle bitirdim. Konservatuvar, kırılmaya müsait yapısı olanlar için çok zor bir yer... Rujundan giyeceğin ayakkabıya kadar öğretmenler karışıyordu. Gerçekten çok zordu.6 yıldır öğretmenlik yapıyorum, Ben opera eğitimi aldım ama kendimi popa daha yakın görüyordum. 90'lar müziğine aşığım.Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum, çocukluğumdan beri hayatımda hep müzik vardı. 'İmkansızın Şarkısı' adlı ilk şarkım geçtiğimiz aylarda çıktı ve 11 milyon dinleyiciye ulaştı.