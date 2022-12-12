‘İzmir’ın uğuruna inanıyorum’

CEM Belevi, yeni şarkısı 'Allah Biliyor'u ilk kez canlı olarak İzmir'de sahne aldığı mekanda söyledi. Belevi "Yeni şarkımı ilk kez okumak uğuruna inandığım memleketimde nasip oldu. Şarkımı herkesin dilinde duymak çok güzel bir duygu" diyen Belevi, istek üzerine 'Allah Biliyor'u 3 kez seslendirdi. Yaklaşık 2 haftadır Fethiye'de devam eden film setinden çıkıp sahneye koşan sanatçı, "İşleyen demir paslanmaz, bu yoğunluk bana enerji veriyor" diye konuştu. Belevi, Cemiyet Gazinosu ile bu kış yine sahne rekorları kırmayı hedeflediğini söyledi.