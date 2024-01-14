‘Japonya-Türkiye dostluğu yüzyıllarca sürsün’

Dünyaca ünlü yönetmen Shinya Kawatsura, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıldönümüne özel olarak Türkiye'ye geldi. 'Mayoiga Burnu' filmi, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi'nin ve yönetmenin açılış konuşmasının ardından gösterildi. Gösterim sonrası Kawatsura ve Kenichi GÜNAYDIN'a özel röportaj verdi.Bugünü gönülden kutlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti 1923'de kuruldu ve bir sene sonra da Türkiye- Japonya ilişkileri başladı. Aslında Cumhuriyet'ten önce de iyi ilişkilerimiz vardı. Osmanlı donanmasına bağlı Ertuğrul fırkateyni, Japonya taraflarında batmıştı. Bu olay sonrası iki ülke de zor zamanlar geçirse de aralarında dostluk kuruldu. Japonya açısından böyle bir ülke dünyada başka yok. Bu yıl itibarıyla yeni bir 100 yıllık dostluk başlasın diye umuyorum. Yeni yüzyıllar yaşansın.Evet, çok üzücü bir olaydı. O sırada Türkiye'de saat 04.00 civarıydı, Japonya'da ise saat 10.00'du. Aynı günün gecesinde 180 kişilik ekip ve 4 arama kurtarma köpeği Türkiye'ye ulaştı. Arama kurtarma çalışmalarımız sonrası ekibimizi havaalanındaki Türk vatandaşları büyük bir coşkuyla alkışlamıştı.Filmimin İstanbul sinemasında gösteriliyor olması benim için hem gurur verici, hem şaşırtıcı.Ankara'da kafamdaki Türkiye'yi çok net bir şekilde görebildim ama İstanbul'da biraz şaşırdım açıkçası. Şehrin genel görüntüsü çok hoşuma gitti.Japon kültürünü yansıtan bir film. Türkler ne hissedecek çok merak ediyorum.Filmi Japonya'da 2011 depremi olduktan sonra yaptım. Ne yazık ki Türkiye de benzer şekilde deprem yaşadı. Ortak birçok bağ olacağını düşünüyorum.Açıkçası bu film için Türkiye'ye davet edildim ve davetten sonra Türkiye hakkında daha çok şey öğrenmem gerektiğini fark ettim. Tavsiyelerinize açığım.'Yüzüklerin Efendisi' gibi fantastik filmler yapmak istiyorum. Neden olmasın!