‘Japonya-Türkiye dostluğu yüzyıllarca sürsün’

Dünyaca ünlü yönetmen Shinya Kawatsura, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıldönümüne özel olarak Türkiye'ye geldi. 'Mayoiga Burnu' filmi, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi'nin ve yönetmenin açılış konuşmasının ardından gösterildi. Gösterim sonrası Kawatsura ve Kenichi GÜNAYDIN'a özel röportaj verdi.
Türkiye-Japonya arasındaki ilişkilerin 100. yılında başkonsolos olarak neler söylemek istersiniz?
Bugünü gönülden kutlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti 1923'de kuruldu ve bir sene sonra da Türkiye- Japonya ilişkileri başladı. Aslında Cumhuriyet'ten önce de iyi ilişkilerimiz vardı. Osmanlı donanmasına bağlı Ertuğrul fırkateyni, Japonya taraflarında batmıştı. Bu olay sonrası iki ülke de zor zamanlar geçirse de aralarında dostluk kuruldu. Japonya açısından böyle bir ülke dünyada başka yok. Bu yıl itibarıyla yeni bir 100 yıllık dostluk başlasın diye umuyorum. Yeni yüzyıllar yaşansın.
6 Şubat'ta bir felaket yaşadık. Japonya da yardım eden ülkelerden birisiydi...
Evet, çok üzücü bir olaydı. O sırada Türkiye'de saat 04.00 civarıydı, Japonya'da ise saat 10.00'du. Aynı günün gecesinde 180 kişilik ekip ve 4 arama kurtarma köpeği Türkiye'ye ulaştı. Arama kurtarma çalışmalarımız sonrası ekibimizi havaalanındaki Türk vatandaşları büyük bir coşkuyla alkışlamıştı.
'FİLMİMİN İSTANBUL'DA GÖSTERİLMESİ GURUR VERİCİ'
Yönetmenliğini yaptığınız filmin gösterimi var bugün. Böyle bir etkinliğin içinde yer aldığınız için neler hissediyorsunuz?
Filmimin İstanbul sinemasında gösteriliyor olması benim için hem gurur verici, hem şaşırtıcı.
Türkiye'ye ilk kez geldiniz. Nasıl bir deneyim sizin için?
Ankara'da kafamdaki Türkiye'yi çok net bir şekilde görebildim ama İstanbul'da biraz şaşırdım açıkçası. Şehrin genel görüntüsü çok hoşuma gitti.
Filminizin Türkiye'de nasıl karşılanacağını düşünüyorsunuz?
Japon kültürünü yansıtan bir film. Türkler ne hissedecek çok merak ediyorum.
Film depremde sıkıntı yaşayan iki kardeşin hikayesi... Japonya da Türkiye de deprem ülkesi... Neler yansıyacak filmde bizlere?
Filmi Japonya'da 2011 depremi olduktan sonra yaptım. Ne yazık ki Türkiye de benzer şekilde deprem yaşadı. Ortak birçok bağ olacağını düşünüyorum.
Türk sineması hakkında neler düşünüyorsunuz?
Açıkçası bu film için Türkiye'ye davet edildim ve davetten sonra Türkiye hakkında daha çok şey öğrenmem gerektiğini fark ettim. Tavsiyelerinize açığım.
İstanbul'da bir film yapmak ister misiniz?
'Yüzüklerin Efendisi' gibi fantastik filmler yapmak istiyorum. Neden olmasın!