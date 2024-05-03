Kaçın yoldan! Yıldız geliyor

Yıldız Tilbe üçüncü kez kaza yaptı. Daha önce bir TIR'ın çarptığı sanatçı, geçen yıl da Maltepe'de motosikletli bir sürücüyü yaralamıştı. Tilbe, bu kez de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yaptı.Yıldız Tilbe, medyada yer alan 'Polis aracına çarpıp kaçtı' haberlerine tepki gösterdi: "Polis noktasındaki tüm görevli memurlarla hatıra fotoğrafı çektirip oradan ayrıldım. Ne kaçması!"Olay dün sabah 07:40 saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Havalimanına doğru giden Tilbe, hızını alamayarak önde giden aracın arka kısmına çarptı.Tilbe çarpma sonrası şoke olurken, kazada maddi hasar meydana geldi.Tilbe'nin aracına geçtiğimiz yıllarda da bir TIR çarpmıştı.Ünlü sanatçının çarptığı araç ise havalimanında görevli sivil polis aracına ait çıktı. Yaşanan maddi hasarlı trafik kazası sonrası kusurlu bulunan Tilbe'ye ceza kesildi.Sanatçının çarptığı araç bir polise ait çıktı.