Kadın voleybolculara saldırılar bitmiyor: ‘Sistematik saldırı altındayım’

Katıldığı bir televizyon programıyla adını geniş kitlelere duyuran eski milli voleybolcu Duygu Bal, sosyal medyada kendisine yapılan yoruma karşı savaş açtı. Bal, 2014'te katıldığı televizyon programının ardından kendisine o tarihte yazılan hakaret içerikli yorumu yakın tarihte fark ederek savcılığa ulaştı.Avukatı tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Bal'ın milli voleybolcu olarak ülkemizi temsil ettiği ve sonrasında toplumda sıkça takip edilen yarışma programlarında yarışmacı olarak belli bir tanınırlığa ulaştığı belirtildi.Bal'ın sosyal medya hesaplarında popülaritesi arttıkça kendisine yönelik sistematik saldırı ve yıpratma çalışmaları başlatıldığı anlatılan dilekçede, "Saldırılar zamanla yoğunlaşarak onur, şeref, haysiyet ve saygınlığına yönelik olmaya başladı" denildi. Öte yandan B.K. isimli kişinin, sosyal paylaşım platformu üzerinden Duygu Bal'a katıldığı televizyon programını da etiketleyip "Duygu Bal sen kendini herhalde çok zeki zannediyorsun!Ş...siz!" diyerek hakaret suçunu işlediğinin anlatıldığı dilekçede, "Hakaret, Bal'ın fikir özgürlüğü kapsamında ortaya koyduğu ifadelere yöneliktir" ifadeleri yer aldı. Bal'ın sosyal medyada on binlerce yorum aldığı ve şikayete konu yorumu da bu nedenle geç öğrendiği belirtilen dilekçede, şüphelinin yaşadığı il ve okuduğu okul gibi bilgiler verilerek kimlik tespitinin yapılması ve hakkında dava açılması talep edildi.