Kadınların emeği Cem Baş motiflere yansıdı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın reklam yüzü olduğu firma, geçtiğimiz günlerde Kilis'te 'Kadın Eliyle, Emeğiyle' adlı bir proje düzenledi. Kilis Valiliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Kilis İnsani ve Sosyal Gelişme Derneği'nin işbirliğiyle yeni bir projeye imza attı. Cem Baş'ın ev sahipliğindeki lansmanda, detaylar anlatıldı.

Kilisli kadınlar tarafından binlerce yıllık Anadolu kültürünün simgesi olan bolluğu, bereketi, verimliliği ve doğanın zenginliğini yansıtan figürlerden oluşan bir koleksiyon hazırlandı. Proje, Zeugma Antik Kenti'nde, 1998 yılında çıkarılan ve şehrin önemli simgelerinden biri haline gelen 'Çingene Kızı' mozaiğinden ilham alınarak gerçekleşti.