Kafaları karıştıran buluşma

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda DJ Mert Aydın ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak çiftin evliliği adece 44 gün sürdü.Tek celsede boşanan Boluğur ile Aydın, ayrılıklarının üzerinden 15 gün geçtikten sonra yine bir araya geldi. İkili, önceki akşam Karaköy'deki bir alışveriş merkezinde buluştu.Kahve içen Boluğur ile Aydın, bir süre sohbet etti ve ardından kendilerini bekleyen basın mensuplarını gördü. Keyifleri kaçan eski evliler, yöneltilen sorulardan rahatsız oldu. Yüzü asılan Boluğur, Aydın'ın aracına binerek oradan uzaklaştı.