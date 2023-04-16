Kafede hain saldırı

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan 'Kardeşlerim' izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor. 86'ıncı bölümde; Şengül'ün yardımı ile Ayla Berk'in biyolojik annesini hastaneye götürür. Şimdilik de olsa Berk'in gerçekleri öğrenmesini önler. Zehra'nın para çantası ile sırra kadem basması Tolga, Doruk ve Asiye'yi büyük tehlikeye atar. Herkes Zehra'yı bulmak için seferber olur. Zamanında bulamazlarsa Doruk ve Asiye canlarından olacaktır. Akif ve Şevval ise Ahmet ile Suzan'ın peşindedirler. İkiliyi çay bahçesinde basıp rahat vermezler. Zehra ise yaptığının kötü bir şey olduğunu sonunda fark eder. Ortaya çıkar, Doruk ve Asiye kurtulur ve parayı polislere teslim ederler. Süsen ise Sarp ile sevgili olmadıklarını Ömer'e söyler. Bu da Sarp'ı çileden çıkartır. Okulda terör estirir, atılmaktan için elinden geleni yapar. Ömer bu durumu Ahmet ile konuşup Sarp'a sahip çıkmasını söyler. Ders çalışmak için kafede toplanan gençlerin sürpriz bir ziyaretçi gelir. Tolga Zehra ile gelir. Pişman olan Zehra herkesten özür diler. Ama Asiye çok sinirlenir, kafeyi terk eder. Ancak o sırada eli silahlı adamlar kafeyi basar içeride olan herkes ateş ederler.