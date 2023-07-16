Kahramanlık türküleri Boğaz’da yankılandı

Kuruçeşme, önceki gün anlamlı bir geceye ev sahipliği yaptı. 'Kahramanlık Türküleri' konseptiyle düzenlenen bu özel konserde Türk halk müziğinin değerli sesleri Yavuz Bingöl ve Şükriye Tutkun bir araya geldi. İlk sahne sırası Şükriye Tutkun'un oldu. 'Gücüm Yetene Kadar' şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan ünlü sanatçı, naif sesiyle hayranlarını kendine hayran bıraktı. Konserin ikinci bölümünde türkülerin vazgeçilmez sesi Yavuz Bingöl'ün sahne almasıyla türkü dolu gece kaldığı yerden devam etti. Anadolu ezgilerinin yankılandığı konserde, 15 Temmuz şehitlerini de anan ünlü sanatçılar, sergiledikleri performanslarıyla unutulmaz bir geceye imza attı.PARAF Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'ndeki etkinlik, Yavuz Bingöl ve Şükriye Tutkun'un düetleriyle unutulmaz anlara sahne oldu. İkili, 'Mihriban', 'Deniz Üstü Köpürür', 'Nisan Yağmuru' gibi eserleri seslendirdi. İkilinin okuduğu türkülere, binlerce kişi de eşlik etti. Her türkü sonrası, alkış tufanı koptu.