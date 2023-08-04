Kahvaltı keyfi zehir oldu

Bodrum'da ağustos ayının gelmesi ve mekanlarda doluluk oranının artması ile birlikte mekan sahipleri yeni zam uygulamasına geçti. Geçtiğimiz aylara göre fiyatlar iki kat arttı. Tatilciler ise fahiş fiyatlardan rahatsız. Ortalama sabah kahvaltısı için geçtiğimiz aylarda lüks kahvaltı salonları 500 TL isterken, fiyatlar bir anda 1.000 TL'ye fırladı. Özellikle kabalalık aileler, fiyatlara tepkili… Öte yandan eylül ayında otellerin doluluk oranı da arttı. Tatilciler havaların sıcak olmasından ve astronomik fiyatlardan dolayı tatil için eylül ayını tercih ediyor.