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Giriş Tarihi: 5.8.2023

Kahvaltı keyfi zehir oldu

Bodrum'da ağustos ayının gelmesi ve mekanlarda doluluk oranının artması ile birlikte mekan sahipleri yeni zam uygulamasına geçti. Geçtiğimiz aylara göre fiyatlar iki kat yükseldi. Lüks kahvaltı salonları, geçtiğimiz aylarda 500 TL istedikleri serpme kahvaltı için artık 1.000 TL talep ediyor. Tatilciler fahiş artışa tepkili

Kahvaltı keyfi zehir oldu
Bodrum'da ağustos ayının gelmesi ve mekanlarda doluluk oranının artması ile birlikte mekan sahipleri yeni zam uygulamasına geçti. Geçtiğimiz aylara göre fiyatlar iki kat arttı. Tatilciler ise fahiş fiyatlardan rahatsız. Ortalama sabah kahvaltısı için geçtiğimiz aylarda lüks kahvaltı salonları 500 TL isterken, fiyatlar bir anda 1.000 TL'ye fırladı. Özellikle kabalalık aileler, fiyatlara tepkili… Öte yandan eylül ayında otellerin doluluk oranı da arttı. Tatilciler havaların sıcak olmasından ve astronomik fiyatlardan dolayı tatil için eylül ayını tercih ediyor.
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Kahvaltı keyfi zehir oldu
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