Kalben darp ve tehdidin tanığı oldu

Uyuşturucu kullanması nedeniyle geçen mayıs ayında gözaltına alınan şarkıcı Kalben'in başı dertten kurtulmuyor. Kalben'in arkadaşı Pamela B., bir yoga kampında çalıştığı sırada işletme sahibi ile sevgili oldu.Ancak Pamela B., sevgilisi Alper E. tarafından vücuduna aldığı darbeler sonucu yaralandı. Alper E., Pamela B'yi ölümle tehdit edip kampta alıkoydu.Pamela B., bir fırsatını bulup kamptan kaçarak ünlü şarkıcıdan yardım istedi. Sevgilisinden sürekli dayak yediğini söyleyen kadın, Kalben'le birlikte hastaneye gidip darp raporu aldı.Şikayet sonrası Alper E. isimli şüpheli hakkında basit yaralama, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları kapsamında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kalben mahkemeye tanık olarak çağrıldı. İlk çağrıya konseri olduğu gerekçesiyle katılmayan şarkıcı hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.