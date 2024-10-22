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Giriş Tarihi: 23.10.2024

Kalben darp ve tehdidin tanığı oldu

Kalben, sevgilisi Alper E. tarafından darp edilen arkadaşı Pamela B.’ye yardımcı oldu, onu darp raporu alması için hastaneye götürdü. Şikayet sonrası açılan davada mahkeme Kalben’i tanık olarak çağırdı. Kalben konseri nedeniyle katılamayacağını bildirince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı

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Kalben darp ve tehdidin tanığı oldu
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Uyuşturucu kullanması nedeniyle geçen mayıs ayında gözaltına alınan şarkıcı Kalben'in başı dertten kurtulmuyor. Kalben'in arkadaşı Pamela B., bir yoga kampında çalıştığı sırada işletme sahibi ile sevgili oldu.



Ancak Pamela B., sevgilisi Alper E. tarafından vücuduna aldığı darbeler sonucu yaralandı. Alper E., Pamela B'yi ölümle tehdit edip kampta alıkoydu.




Pamela B., bir fırsatını bulup kamptan kaçarak ünlü şarkıcıdan yardım istedi. Sevgilisinden sürekli dayak yediğini söyleyen kadın, Kalben'le birlikte hastaneye gidip darp raporu aldı.




Şikayet sonrası Alper E. isimli şüpheli hakkında basit yaralama, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları kapsamında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kalben mahkemeye tanık olarak çağrıldı. İlk çağrıya konseri olduğu gerekçesiyle katılmayan şarkıcı hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.

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Kalben darp ve tehdidin tanığı oldu
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