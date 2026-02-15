Kalbimde ritim bozukluğu yaşadım

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen ünlü oyuncu Nurseli İdiz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tiyatro turnesi kapsamında bir süredir şehir şehir gezen ünlü oyuncu, yoğun tempodan yorgun düştüğünü ve küçük bir kalp ritmi bozukluğu yaşadığını açıkladı. Ünlü oyuncu İdiz, "Herkese merhaba, öncelikle ben iyiyim evimdeyim dinleniyorum. Hastaneye kaldırıldığıma yönelik çıkan iddialar doğru değil. Gerekli müdahale evimde doktorumuz tarafından yapıldı. İki gün dinlenip kaldığımız yerden turnemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.