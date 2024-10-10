‘Kanserle olan savaşımı kazandım’

'THE Office' dizisinde canlandırdığı 'Pam Beesly' karakteriyle hafızalara kazınan 50 yaşındaki oyuncu Jenna Fischer, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını ve zorlu mücadele sonrası hastalığı yendiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, kendisine Aralık 2023'te 1. evre üçlü meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. "Ameliyat, kemoterapi ve radyasyonu tamamladıktan sonra artık kansersizim" diyen Jenna Fischer, bu paylaşımı hastalıkla mücadele edenlere umut olması için yaptığını belirtti. Kemoterapi ve radyoterapi süreci geçiren oyuncu, bu sırada saçlarını kaybettiğini ancak peruk takarak çalıştığını itiraf etti.