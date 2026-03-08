Kanye West konseri öncesi sahte bilet alarmı

Kanye West, Türkiye'de ilk kez sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü rapçi, 30 Mayıs'ta düzenlenecek konserde hayranlarıyla buluşacak. Etkinliğin Türkiye'de konser organizasyonları açısından da dikkat çeken bir buluşma olması bekleniyor.
Konserin duyurulmasının ardından sosyal medya ve bazı internet sitelerinde sahte bilet satışlarının ortaya çıktığı belirtildi. Yetkililer, müzikseverleri uyararak biletlerin yalnızca resmi satış kanallarından ve açıklanan tarihlerde alınması gerektiğini bildirdi. Yoğun ilgi gören konser için ön kayıt sürecinin başlatıldığı da açıklandı.