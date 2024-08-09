‘Kara Para Aşk’ tekrar başlıyor

BaşrolleriniTuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in paylaştığı 'Kara Para Aşk' adlı dizi, tüm bölümleriyle çarşamba itibariyle a2'de başlıyor. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana seyircilerin severek izlediği, bir cinayetle bir gecede değişen hayatların anlatıldığı 'Kara Para Aşk', kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için hafta içi her gün a2 ekranında olacak. Engin Akyürek'in Van Organize Suçlar Şubesi Komiseri Ömer; Tuba Büyüküstün'ün varlıklı bir ailenin Roma'da yaşayan başarılı tasarımcı kızı Elif karakterini canlandırdığı dizide; ikilinin yolları sevdiklerini kurban verdikleri bir cinayetle kesişir. Ömer ve Elif gizem dolu cinayeti araştırdıkça etraflarındaki herkesin bir sırrı olduğunu öğrenir.