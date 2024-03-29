‘Kara Sevda’yı kemanıyla yeniden yorumladı

Barış Manço'nun unutulmaz klasiği 'Kara Sevda', dünyaca ünlü keman sanatçısı Canan Anderson yorumuyla yeniden hayat buldu. Sanatçı, "Kara Sevda, herkes gibi benim de en sevdiğim Barış Manço parçalarından biridir. Bu yüzden bu zamansız parçayı kemanımla yeniden yorumlamak istedim" diyor. Geçtiğimiz yıllarda Balat'ta sokak müzisyeni çocuklara yaptığı şakayla çok konuşulan Anderson, klip için yine İstanbul sokaklarını seçti. Farklı kültürlerden gelmiş olsa da İstanbul'un kalbindeki yerinin çok özel olduğunu söyleyen Anderson; "Klibi de bu yüzden bu güzel şehrin sokaklarında çektik. Herkese güzel bir enerji getirmesini diliyorum" dedi.