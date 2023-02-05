Kardeşlerim dizisinde Ömer gerçeği öğrendi!

78. Bölümde neler yaşandı?
BABANNESİNİ DEPOYA KAPATAN ŞEVVAL'E AYNI CEZAYI BU KEZ ÖMER VERDİ!
Asiye'nin evden kovduğu Ömer, Doruk ve Tolga ile kalmaya başladı. Orhan'ın Şengül ile aynı evde kaldıklarını öğrenen Gönül yine başlarına bela oldu. Evde çıkan yangından zor kurtulan Şengül, Gönül'ün dükkânını başına indirdi.
Doruk annesinin oyununa gelmemeleri ve aşklarına sahip çıkmaları konusunda Asiye'yi ikna etti. Bir daha Eylül ve annesinin masum yemek teklifini Asiye'den habersiz kabul etmedi.
Ancak Eylül'ün evlerine ders vermeye gittiğinde depoyu kontrol etme şansı buldu ve Asiye'nin haklı olduğunu, babaannesinin ilacını yerde bulunca anladı. Eve gelen Şevval'e hesap sorunca gerçekler ortaya çıktı.
Şevval, daha fazla yalan söyleyemeyeceğini anlayınca onun yüzünden Sevgi Babaanneyi depoya kapatmak zorunda olduğunu itiraf etti. Bu gerçekle deliye dönen Ömer de aynısını ona yaparak Şevval'i depoya kapattı.
Ahmet çocuklarla 3 gün Sapanca'ya yola çıkarken evde kalan Şevval depoda mahsur kaldı. Asiyeler ise istenmeyen evliliğe engel olmak isterken kendilerini büyük tehlikeye soktular.