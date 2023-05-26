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Giriş Tarihi: 26.5.2023 11:53 Son Güncelleme: 26.5.2023 11:57

Kardeşlerim'de Eren kuzenler meşhur oluyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim’de Eren kuzenler meşhur oluyor!

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz)'ın yer aldığı Kardeşlerim'in 92. bölüm özeti şöyle...

"Hayatımızda pozitif olan bir şey varsa, o da kan grubumuz!"

Eren kuzenler ve dostları, sosyal medyada trend olan şarkı klipleri sayesinde, yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalırlar.

Ahmet, Suzan'ın kendisine bir anda sert çıkmasının şaşkınlığı yaşarken, çocukların videosunun meşhur olmasıyla birlikte heyecanlanan Şengül, Orhan'la birlikte, yepyeni bir maceraya girişir.

Akif, kafasına koyduğu kumarhaneyi hayata geçirirken, hayallerini gerçekleştirebilmek için, canla başla para kazanmaya başlayan Eren kuzenler, Şevval'in yaptığı bilinçsiz hamleyle birlikte, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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Kardeşlerim'de Eren kuzenler meşhur oluyor!
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