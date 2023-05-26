Kardeşlerim’de Eren kuzenler meşhur oluyor!

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz)'ın yer aldığı Kardeşlerim'in 92. bölüm özeti şöyle...
"Hayatımızda pozitif olan bir şey varsa, o da kan grubumuz!"
Eren kuzenler ve dostları, sosyal medyada trend olan şarkı klipleri sayesinde, yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalırlar.
Akif, kafasına koyduğu kumarhaneyi hayata geçirirken, hayallerini gerçekleştirebilmek için, canla başla para kazanmaya başlayan Eren kuzenler, Şevval'in yaptığı bilinçsiz hamleyle birlikte, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler.
Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!