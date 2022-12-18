Kardeşlerim’de Leyla, Kadir’in kazasının ardındaki gerçekleri öğrendi!

72. Bölümde neler yaşandı?
Şengül'ün yardımına Akif yetişti
Hastaneye yetiştirilen Şengül bebeği sağ salim doğurdu. Umut herkesin umudu oldu. Gönül'ün bilerek yardım etmediğini gören Akif ise bunu kendi lehine çevirip ona şantaj yaptı. Orhan'ın bebeğe olan ilgisini kıskanan Gönül, dünyayı herkese çekilmez hale getirirken Şengül ise mutludur.
Doruk ile Asiye'nin arası açılıyor
Doruk'un annesine inanması Asiye'yi yaralar. Doruk ise annesini konfeksiyon atölyesine yüzleşmeye götürür. Nebahat çoktan kendini sağlama almıştır. Adam onu tanımadığını ve işten tasarruf yüzünden çıkartıldığını söyler. Annesine inanmak isteyen Doruk ile Asiye'nin arası iyice açılır ve Nebahat bu fırsatı kaçırmaz. Melis ile Doruk'u yakınlaştırmaya çalışır.
Kadir'in kaza görüntüleri Leyla'nın eline geçiyor. Oğulcan, Afra'nın kırılan telefonu yerine annesinin sakladığı telefonunu verir. Afra ise telefonu Leyla'ya verir. Telefonu kurcalayan Leyla, Kadir'in kaza görüntülerini bulur ve gördükleri karşısında şok olur.
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