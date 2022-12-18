Kardeşlerim’de Leyla, Kadir’in kazasının ardındaki gerçekleri öğrendi!

Tolga'nın babası eve baskın yapıyor

Tolga'nın yerini öğrenen babası ise eve baskın yapar. İçeride Oğulcan vardır ve önce ona patlar. Her şeyi kırıp dökmeye başlar. Tolga da eve gelince işler iyice kızışır. Oğulcan ve Tolga ondan kaçarken aniden çıkan araba Ahmet'e çarpar. Ona çarpan ise Gönül'dür.