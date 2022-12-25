Kardeşlerim’de Ömer’in doğum günü olaylı bitti!

73. Bölümde neler yaşandı?

KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN SÜSEN LEYLA İLE TARTIŞIRKEN GENÇ KIZ MERDİVENLERDEN YUVARLANDI!

Tolga'nın babası hastaneye kaldırıldı. Gönül'e bir kez daha yardım eden Akif, bunları paraya çevirmekte gecikmez. Fakat Tolga'nın babasından kurtulması sandığı kadar kolay değildir. Bir şekilde hastaneden ve gözaltından kurtulur ve yine peşlerine düşer. Doruk ise annesinin dediklerini doğrulatmak için Asiye'nin iş yerine gider.