Karsu Hatay’da yıkılan evlerine çiçek bıraktı

6 Şubat'taki depremde yakın akrabalarını kaybeden şarkıcı Karsu, Hatay'da yıkılan evlerine gitti. Elinde çiçekle enkazda kalan akrabalarını anan Karsu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.Takipçilerine depremin etkilerini İngilizce anlatan Karsu, ardından bayram sabahında ailece yaptıkları kahvaltıyı paylaştı. Karsu'nun paylaşımlarına hayranlarından "Acını paylaşıyorum" yorumları yapıldı.Hatay'ın Karsu Köyü'nden 1990'da Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan Karsu, Hollanda'da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde yardım toplamıştı.