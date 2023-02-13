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Giriş Tarihi: 14.2.2023

Kayıp aileler için harekete geçtiler

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının sunucusu Esra Erol, tüm ekibiyle birlikte depremzedeler için çalışıyor. Erol ile programında çalışan ekip arkadaşları, kayıp çocuk ve ailelerinin bulunması için gelen ihbarları araştırıyor. Erol, “Kayıp yakınlarınızın bulunması için 24 saat telefon başındayız” dedi

Kayıp aileler için harekete geçtiler
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol, depremzedeler için tüm ekibini seferber etti. Erol ve programında çalışan ekip arkadaşları, kayıp çocuk ve ailelerinin bulunması için tüm gücüyle çalışıyor. Görevli olan herkes, bütün gün telefon başında bekliyor ve gelen ihbarları araştırıyor. Erol ve ekibi, yapılan çalışmalar sonucunda ilgili olan yerlerle görüşmeler yapıp ailelerin birbirleriyle irtibata geçmesini sağlıyor.



Erol, bu konuda da sosyal medyada şu çağrıyı yaptı: "Kayıp yakınlarınızın bulunması için 24 saat telefon başındayız, Bizi arayın."
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Kayıp aileler için harekete geçtiler
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