Kendine aşık olana herkes aşık olur

Başarılı şarkıcı Linet, önceki gün Bebek'te elektikli scooter kullanırken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet için duran ve dağıtılan hayır lokmasından yiyen sanatçı, "Allah kabul etsin, inşallah hayrımız olsun" dedi. 2023 yılını birçok proje içinde ilerletmek istediğini belirten şarkıcı, "Çok büyük bir ustamızın şarkıları var, onu okuyacağım. İbrahim Erkal'a saygı albümünde 'Sevme' parçasını okudum. Çok damar, çok arabesk bir yıl olacak" dedi. Arabesk müziğinin düşüşte olduğu iddialarına "1995 yılından beri bu ıvır zıvır sözler, duyuyorum, hep söylüyorlar. Ancak arabesk hep tutulan bir şey. Tabi ki yine ne varsa eskilerde var, modası geçmez" dedi. 2022 yılının kendisi için çok iyi geçtiğini belirten şarkıcı aşka dair sorulara "Aşk yok ya, insan önce kendisiyle sevişmeyi bilmeli. Sen kendine aşıksan, herkes sana aşık olur" dedi.