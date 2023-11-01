Kendini eleştiren oğlunu savcılığa verdi

Otomotiv sektöründe boy gösteren ve yabancı bir markanın Türkiye temsilciliğini yapan Şahsuvaroğlu Holding'in veliahdı Yunus Şahsuvaroğlu, babasını fena kızdırdı! Yunus Şahsuvaroğlu, otomobil satışlarının azaldığına dair medyada çıkan bir haberi sosyal medya hesabından paylaşıp şu yorumu yaptı: "Otomobil satışının çığ gibi büyüyerek arttığı bu dönemde küçülmeyi başaran patron, bayi ve tüm çalışanları tebrik ediyorum. Bu gerçekten büyük başarı çünkü zoru başarmışlar!"Holdingin yönetim kurulu başkanı olan baba Nihat Şahsuvaroğlu, bu yoruma çok sinirlenip avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu. Haberi yapan gazeteciden ve paylaşım yapan oğlu Yunus Şahsuvaroğlu'ndan şikayetçi olan baba, yaptığı işin kötülendiğini ileri sürdü. Ancak savcılık söz konusu paylaşımın şirketin üretmiş olduğu ürünler hakkında bir yorum içermediğini, şirketin satışını yaptığı markaya ilişkin verilerin açıklanmasının bir kötüleme olmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.