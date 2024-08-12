Gittiği gece kulübünde oğlu dövülen Turgut Toplusoy GÜNAYDIN’a konuştu: ‘Keşke oğlumu değil beni dövselerdi’

Dün GÜNAYDIN'da yayınlanan, işadamı Turgut Toplusoy'un oğlu Mehmet Toplusoy'un, gittiği lüks mekânın (Boaz) güvenlik görevlisi tarafından darp edildiği haberi çok ses getirdi.İstanbul'da bir mekânda çıkan kavgada yüzündeki kemikleri kırılan genç adam, hastanede 4 gün tedavi gördü. Şüpheli D.K. kısa sürede tutuklanarak cezaevine gönderildi.Baba Toplusoy, haberin detaylarına dair GÜNAYDIN'a açıklamalarda bulundu... Çok üzgün olduklarını dile getiren Toplusoy, şunları anlattı:Oğlum Londra'da okuyor. Bir ay sonra dönecek. 'Gitme' dedim ama arkadaşının ısrarıyla gitti. Bilmediğim, tanımadığım mekâna göndermem aslında ama maalesef böyle bir olay geldi başımıza.Mehmet şu an daha iyi ama daha farklı sonuçlarla da karşılaşabilirdik, beyin kanaması geçirebilirdi. Bir ailenin ocağını söndürebilirlerdi. Keşke beni dövselerdi, benim başıma gelseydi. Evlat başka sonuçta.Bu olay aslında oğlum Mehmet için ders oldu. Bir daha bilmediği, tanımadığı yere gitmez. Ona gece kulübünü de yasakladım. İstanbul'da artık gece çıkamaz... Bu çocuklar illa başka yerde mi eğlensinler? Eğlenmek istiyorsa evimin bahçesinde eğlensin artık. Bu her aileye ders olsun.Mehmet çok beyefendi bir çocuktur. Bu tarz olaylarla hiç işi olmaz ancak mekânlardaki güvenlik terörü nasıl bitecek bilmiyorum. Güvenlikler kendilerini patronlarına ispat etmeye çalışıyorlar. Sigortasız çalışıyor çoğu. Kendilerinde bu gücü nerede buluyorlar bilmiyorum. Biz de zamanında gezdik, eğlendik. Ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Çoğu mekân sahibiyle arkadaş olduk.Eskiden müşteri velinimettir diye bir kavram vardı, nerede bu değerler? Çevremdeki birçok insanın çocuklarının da aynı şekilde dövüldüğünü öğrendim. Bu tür olaylar sadece bizim başımıza gelmemiş. Eşimiz dostumuz da şok içinde, çok üzgün."Bu olaya sebep olanlara dava açacağız" diyerek haklarını mahkemede arayacaklarını söyleyen Toplusoy, olaya kısa sürede müdahale ederek suçluları yakalayan emniyet güçlerine teşekkür etti. Toplusoy, "Haberi aldığımızda Bodrum'daki evimizdeydik. Sabahın altısında uyandırıldık. Ben daha Bodrum'dan İstanbul'a gitmeden suçlular kısa sürede yakalandıklarını öğrendim. O yüzden devletimize, emniyet güçlerine çok teşekkür ederim" dedi.