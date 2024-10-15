‘Kimse savaşı hak etmiyor Allah’ın istediği bu değil’

Dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Buika, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Filistin'de yaşanan acıya değindi. "Eğer savaşmak zorunda kalırsak herkes acı çeker" diyen sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: "Yıllardır dünya çapında turneler yapıyorum. Uçaktan indiğimde gördüğüm tek şey; çalışan, çalışan, çalışan, acı ve ıstırap çeken insanlar. Kimse savaşı hak etmiyor. Hiç kimse acıyı hak etmiyor. Allah'ın istediği bu değil. Allah birbirimizle kavga etmemizi istemiyor. Bu iyi değil. İnsanların acı çekmesi, özellikle çocukların acı çekmesi iyi değil."