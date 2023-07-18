‘Kimseyle pişti olmam’ dedi, tüm kumaşları satın aldı!

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki bir kumaşçıya gitti. Diva, burada yaklaşık 4 buçuk saat kaldı. Kendisine kumaş seçiminde eşlik eden kişiye iltifatlar yağdıran Ersoy, "Seni canı gönülden tebrik ediyorum. Tuşesi, renklerin ahengi fevkaledenin fevkininde. Desenler her şey harika. Ben emprime hastasıyım, ipek severim sen de biliyorsun" dedi. Beğendiği 5 deseni kendine özel kapatan ve tüm toplarıyla birlikte tam 250 metre saf ipek kumaşı satın alan Ersoy; "Kimseyle pişti olmaya gerek yok. Bu yüzden benim üzerimde görülen yalnızca bende olur. Ben kimseyle pişti olmam" dedi ve mağazaya 600 bin lira ödedi.