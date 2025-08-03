‘Kimseyle rakip değilim’

Sanatçı Ekin Uzunlar, önceki akşam Beylikdüzü'nde sahne aldı. "Yoğun bir konser dönemindeyiz, bu iş gönül işi. Vücut da alıştı buna, seviyoruz biz bu hayatı. Müzik yapmayı seviyoruz, boş zamanlarda memleketteyiz, evimizdeyiz" diyen sanatçı, Karadeniz müziğindeki rekabet hakkında da şöyle konuştu: "Rakiplerim benden daha iyi müzik yaptığında benim daha fazla hoşuma gider. Çünkü ben de iyi olayım diye daha iyisini yapmaya çalışırım. Karadeniz müziği bir kültürdür, bir yarış değildir aslında. En iyisini sunmak için rekabet güzeldir. Hepsinin de şarkılarını dinlerim."