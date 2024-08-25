Kışın yıldız’a doyacağız

Tüm yazı konserden konsere koşarak geçiren Yıldız Tilbe, önceki akşam da İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Dünden bugüne hitleri ve kendi yazıp bestelediği ve sanatçı arkadaşlarıyla paylaştığı şarkılarıyla dinleyicilerden alkış toplayan sanatçı; müzik dolu bir geceye imza attı. Öte yandan Tilbe, konserlerinin dışında hem kendisi için yeni şarkılar üzerinde çalışıyor, hem de yeni düetler için stüdyoda vakit geçiriyor. Bu kış sezonunda müzikseverler, Tilbe'nin yeni eserlerini dinleme fırsatı bulacak.