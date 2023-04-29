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Giriş Tarihi: 30.4.2023

Kişisel bilgilerim ifşa edildi tehdit ve şantaja uğradım

Demet Akalın, tanımadığı kişilerden gelen ısrarlı telefonlar sonucu soluğu savcılıkta aldı. Tehdit ve şantaja uğradığını söyleyen şarkıcının şikayeti üzerine 4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Kişisel bilgilerim ifşa edildi tehdit ve şantaja uğradım
ŞİKAYETÇİ OLDU
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın başı tanımadığı kişilerle dertte! Akalın, geçen ocak ayında bilmediği numaralardan ısrarlı telefonlar almaya başladı. Bu kişilerin bilişim sistemlerini kullanarak kişisel verilerini ifşa ettiğini söyleyen şarkıcı, soluğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Akalın, "Telefonda tehdit ve şantaja uğradım" dedi.

HUZURU BOZMA SUÇU
Savcılık, Akalın'ın şikayeti üzerine kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirip yaymak, kişilerin huzur ve sükununu bozmak, şantaj ve tehdit olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma başlattı. Bilişim yoluyla işlenen suçların şikayetçinin yerleşim yerinde takip edildiğini belirten savcılık, dosyayı Akalın'ın ikamet yeri nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
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Kişisel bilgilerim ifşa edildi tehdit ve şantaja uğradım
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