‘Kıvanç’la birbirimize babalık tavsiyesi veriyoruz’

Oyuncu Burak Yamantürk, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Eşi Özge Özpirinçci ve 1 yaşına giren bebekleri Mercan ile senenin büyük bir bölümünü Bodrum'da geçiren Yamantürk, İstanbul'a yeni döndüklerini söyledi. Babalığın gün geçtikçe kendisi için daha da güzelleştiğini söyleyen Yamantürk, "Başta biraz zor geldi ama muhteşem bir duygu. Gayet iyiyiz" dedi.Yamantürk, Kurt Efe adında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ ile de babalık konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Oyuncu, "Ben ona tavsiye veriyorum, o da bana veriyor. Sürekli birbirimize telefondan 'Şu daha iyi' diye bir şeyler atıyoruz" diye konuştu.