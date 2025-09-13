‘Kızımın sesi harika’

Aşkın Nur Yengi, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, "Meslek hayatımda ilk Harbiye'de sahneye çıktım, 10 tane şarkım vardı. İnsanlar tekrardan geri dönüp sahneye çıkmamı istemişti. Tekrardan 10 şarkıyı söyledim ve bitirdim. O günden bugüne kaç tane şarkı, kaç tane albüm çıkardık ve buradayız" dedi. Yoğun tempo ile çalışmaya devam eden şarkıcı, "Yoğun tempo profesyonellik gerektiriyor. Uykusuz kalmamaya çalışıyorum, spor yapıyorum biraz. Geç yatmıyorum, dinleniyorum. Her sanatçının yaptığı gibi" diye konuştu. Kızı Nazlı'nın sesinin güzelliği hakkında Yengi, "Evet sesi harika, daha önce bir konserde konuk olmuştu. O da hazırlıksızdı, ablasını kırmamak için çıkmış. Dinlemek için gittiği bir konserde ablası sahneye çağırmış onu. Hayır da diyemez benim kızım" diyerek güldü.

HALUK BANA 6 YIL DAYANABİLDİ!

Konser sırasında bir çiftin 25. evlilik yıldönümlerini kutladığını öğrenen Yengi, "Bunca yılı nasıl geçirdiniz! Haluk (Bilginer) bana 6 yıl dayanamadı" diyerek herkesi güldürdü. Konseri izleyen eski eşine dönerek "Bir gün sana intikam alacağımı söylemiştim, bir daha düşünelim istersen... Ben senin bu bakışlarını çok iyi biliyorum. 'Göğsümle, başımla' diyorsun" dedi.



ÖZGÜRLÜK GÜZEL AMA KENDİ İÇİNDE KISITLAMALARI OLMALI

SON dönemin gündem konusu olan sanatçı kıyafetleri ve sahne şovları hakkında konuşan Aşkın Nur Yengi, "Özgürlük güzel bir şey ama kendi içinde kısıtlamaları olmalı. Sanat da bir yandan özgürlüktür aslında. Sanat özgür bir olgu. Ben beğenerek seyrediyorum, bazen dikkat etmek, kültürümüze göre hareket etmek de çok güzel. Z kuşağı inanılmaz zeki, bizim onlara öğüt vermek yerine tecrübe aktarımı yapmamız gerekiyor. Ablaları olarak, çok değerli bir iş yaptıkları için daha çok çalışmalarını bilmeleri gerekiyor. Kendilerini her zaman geliştirmeliler" diye de gençlere öğütler verdi.