Kızının vefatı sonrası ilk kez sahnede

Türk müzik tarihine sayısız klasikleşmiş beste bırakan efsane grup MFÖ, 7 ay aradan sonra Maslak'taki kültür sanat merkezinde buluştu. Kızının vefatı sonrası ilk kez sahneye çıkan Mazhar Alanson, "Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür. Müzik dert ortağıdır. Müzik yaralanmış bir ruha şifadır" diye konuştu. Mazhar Alanson ve Fuat Güner, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden grup arkadaşları Özkan Uğur'un anısına 'Güllerin İçinden' şarkısını seslendirdi. Özkan Uğur'un led ekranlara yansıtılan görüntüleri eşliğinde söyledikleri şarkıya, alanı dolduran misafirleri de alkışlarla eşlik etti. Efsane grup sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.