Kliplere yaş ayarı

Günümüzde birçok şarkıcının video klibi; şiddet, korku, cinsellik, çıplaklık, uyuşturucu madde, kaba ve argo dil gibi olumsuz örnek oluşturabilecek unsurlar barındırıyor. Buna rağmen herhangi bir uyarı ya da ikazda bulunulmuyor. Sanat dünyasında bu konuda dikkatli davranan sanatçı sayısı ise oldukça az.Buolumsuz örnekler yüzünden gençleri ve çocukları karanlık dünyadan uzak tutmak için çalışma başlatıldı. Yakında tüm kliplere "18 yaş altı izleyiciler için uygun olmayabilir", "Bu içerik tamamen hayal ürünüdür", "Korku ve gerilim içerir" şeklinde ibareler konulacak. Akıllı işaretler zorunlu olarak kullanılacak.