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Giriş Tarihi: 9.10.2024

Kliplere yaş ayarı

Müzik klipleri için yeni düzenleme geliyor. İzleyici; klip öncesi tıpkı film ve dizilerdeki gibi akıllı sembollerle uyarılacak. Amaç çocuklar ve gençler için olumsuz örnek içeren görüntülerin önüne geçmek

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
Kliplere yaş ayarı
OLUMSUZ ÖRNEK OLUŞTURUYOR
Günümüzde birçok şarkıcının video klibi; şiddet, korku, cinsellik, çıplaklık, uyuşturucu madde, kaba ve argo dil gibi olumsuz örnek oluşturabilecek unsurlar barındırıyor. Buna rağmen herhangi bir uyarı ya da ikazda bulunulmuyor. Sanat dünyasında bu konuda dikkatli davranan sanatçı sayısı ise oldukça az.




ARTIK ZORUNLU OLACAK
Bu olumsuz örnekler yüzünden gençleri ve çocukları karanlık dünyadan uzak tutmak için çalışma başlatıldı. Yakında tüm kliplere "18 yaş altı izleyiciler için uygun olmayabilir", "Bu içerik tamamen hayal ürünüdür", "Korku ve gerilim içerir" şeklinde ibareler konulacak. Akıllı işaretler zorunlu olarak kullanılacak.
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Kliplere yaş ayarı
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