Komedinin ustaları Baldız’da buluştu

TÜRK sinemasının komedi ustaları, 2025 yılının iddialı projeleri arasında yerini almaya hazırlanan 'Baldız' filminin okuma provasında bir araya geldi. Hamdi Alkan'ın hem yönetmen koltuğuna oturduğu hem de rol aldığı komedi filminin ilk okuma provasına Hamdi Alkan, Oya Başar, Ayşegül Asar, Asuman Dabak, Emel Müftüoğlu katıldı. Prova sırasında bir doğum günü kutlaması da gerçekleşti. Film ekibi ve oyuncular yeni yaşına giren Hamdi Alkan'a sürpriz yaparak pasta kesti. Berton'un yapımını üstlendiği filmin çekimlerine 21 Ocak'ta Beykoz Kundura'da başlanacak.