Komşu şikayetten vazgeçti dava ertelendi

Tutuklu olarak cezaevinde bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, komşularıyla araç parkı yüzünden kavga edip davalık olmuştu. Dilan Polat'a 'hakaret', 'yaralama', 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat'ın ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.Davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya sanıklar Polat çifti cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Polat çifti suçlamaları reddederken müşteki avukatları da "Müvekkillerimiz şikayetlerinden vazgeçmişti. Dosyanın düşürülmesi kararının verilmesini talep ediyoruz" dedi.Mahkeme, müştekilerin dinlenmesi için bir sonraki celse hazır edilmelerine ve çiftin duruşmalardan muaf tutulmasına karar vererek davayı 14 Haziran'a erteledi. Duruşmanın bitmesinin ardından Dilan Polat'ın eşine "Engin seni çok seviyorum" diyerek bağırdığı görüldü.