‘Konser öncesi evlenme teklif ettim’

6. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde önceki gece sahnede Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan vardı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen festival öncesinde sanatçılar gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavuz Bingöl, "İlk iki gün çok özel sesler ağırladık. Bugün üçüncü ve son gün. Bizim Oktay ile yıllarca üzerine düşündüğümüz bir projemiz vardı. Biz onunla sık sık görüşürüz, yıllardır konuşurduk bu projeyi. İki çirkin adam aramıza da bir güzel kızı aldık. Projeyi Elif'e anlattık ve o da bizimle olmak istedi" dedi. Elif Buse Doğan ise "Onların 30 yılı var ama benim de onlar ile 12 yılım var. 12 yıldır birlikte ara ara çalıp söylüyoruz. Yavuz abiyle çalıyoruz, Oktay Kaynarca da okuyor. Bence 2 yakışıklı, 2 centilmen ile burada olmak çok keyifli" dedi. Öte yandan Yavuz Bingöl, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu'na evlenme teklifi ettiğini de açıkladı. Nikah şahitlerinin Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan olduğunu belirten sanatçı, "25 Ekim'de Ayvalık'ta nikahımız var. iki saat önce burada evlenme teklif ettim" dedi.