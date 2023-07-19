Derya Uluğ, konser öncesi fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

Derya Uluğ, Yalova'daki konseri öncesinde fenalaşınca hastanelik oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konsere 1,5 saat gecikmeli çıkan Uluğ, hayranlarından özür diledi. Yaralarını gizlemek için konserine bandana ile çıkan ünlü şarkıcı, "Bunu sizlere belli etmeden sahneye çıkıp konserimi bitirmeyi hayal ediyordum ama olmadı.2 gün önce havuzda düştüm. Başımda dikişler var. Bugün buraya çıkmak için şartları zorladım ama sahneden önce fenalaştım tekrar. O yüzden huzurunuza geç çıktığım için özür diliyorum. Sağlığım el verdiği sürece sahneyi devam ettireceğimi bilmenizi isterim. Sahneye spor ayakkabıyla çok nadir çıkarım, bugün mecbur kaldım" diye konuştu.