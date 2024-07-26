Köy okullarına kütüphane yaptırıyor

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için ara vermeden çalışıyor. Tarih tutkunu Özil, evindeki büyük bir odayı kütüphaneye çevirdi.Osmanlı tarihine ait kitaplar okuyarak günlerini geçiren, padişahların hayatlarını okuyan ve özellikle Yavuz Sultan Selim'e dair kaynakları toplayan Özil, okuma alışkanlığını çocuklara da aşılamak istedi. Ünlü yıldız, deprem bölgesindeki okullar başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'daki köy okullarına kütüphane yaptırmak için harekete geçti.