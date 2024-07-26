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Giriş Tarihi: 27.7.2024

Köy okullarına kütüphane yaptırıyor

Yardımsever futbolcu Mesut Özil, bu kez çocuklara elini uzattı. Evindeki bir odayı kütüphaneye çeviren Özil, köy okullarında öğrenim gören çocuklar için de kolları sıvadı. Özil, deprem bölgesine kütüphane yaptıracak

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Köy okullarına kütüphane yaptırıyor
PADİŞAHLARIN HAYATINI OKUYOR
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için ara vermeden çalışıyor. Tarih tutkunu Özil, evindeki büyük bir odayı kütüphaneye çevirdi.



Osmanlı tarihine ait kitaplar okuyarak günlerini geçiren, padişahların hayatlarını okuyan ve özellikle Yavuz Sultan Selim'e dair kaynakları toplayan Özil, okuma alışkanlığını çocuklara da aşılamak istedi. Ünlü yıldız, deprem bölgesindeki okullar başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'daki köy okullarına kütüphane yaptırmak için harekete geçti.
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Köy okullarına kütüphane yaptırıyor
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