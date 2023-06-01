‘Kraliçe Kleopatra benim kral da icardi’

Şarkıcı Betül Demir, bu yıl altıncısı düzenlenen Antalya'daki bir etkinlik kapsamında düzenlenen defilede, Kleopatra temalı tasarımla podyuma çıktı. Gazetecilerle konuşan şarkıcı, "Modacı arkadaşım Haktan beni aradığında çok heyecanlandım. Moda takipçisi sayılmam daha çok stil takipçisiyim. Moda gelir geçer stiller kalıcıdır'' dedi. Sıkı bir GS'li olan Demir, bir muhabirin "Kraliçe burada peki ya kral nerede?'' sorusuna ise "Vallahi ben tek bir kral tanıyorum. Geçen akşam attığı gollerle şampiyonluğa götüren tek kral Mauro Icardi'' diye espri yaptı.SANATÇI, geçtiğimiz hafta sahne öncesinde yaptığı röportajdaki kehanetinin gerçekleşmesini hatırlatan muhabirlere şöyle karşılık verdi: ''Sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğumu herkes bilir. Fenerbahçe'nin Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayacağını rüyamda görmüştüm, bunu da söylemiştim. Birçok Fenerbahçeli arkadaşım bana kızmıştı ama yapacak bir şey yok, benim rüyalarım çıkar, söylemiştim.'' Demir, etkinliğin finalinde 'Aslan Payı' şarkısını seslendirerek İcardi'ye armağan etti.