Küçük Çekirgeler imza gününde buluştu

Oyuncu ve yazar Nihan Aslı Aygen'in yeni kitapları "Küçük Çekirge'nin Büyük Macerası" ve "Küçük Çekirge'nin Parti Heyecanı", D&R Zorlu Center'da düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Yazarı eşi Murat Aygen ve kızı Nil yalnız bırakmadı. Ünlü isimlerin de katıldığı lansmanda çocuklar, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle keyifli bir gün geçirdiler. İmza gününde son derece heyecanlı olduğunu söyleyen Nihan Aslı Aygen; "Aslında iki kitap da yayına hazırdı ancak başta 6 Şubat depremi olmak üzere ülkemizin içinden geçtiği zorlu günler sebebiyle lansmanı erteledik. Neyse ki bugün kitaplarımı okurlarımla buluşturabildim." diye konuştu.