Küçük Leo, İcardi hayranı çıktı: ‘Oyuncu değil futbolcu olacağım’

Oyuncu Hande Ataizi, önceki gün oğlu Leo ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu "Doktordan çıktık, önemli bir şey yok. Doktorumuz Leo'nun çok fazla abur cubur yememesi gerektiğini söyledi. Leo da haklı olarak 'Almayın ben de yemeyeyim' diyerek tepki gösterdi" diye konuştu. Kendisinin abur cubur yemeyi çok sevdiğini söyleyen Ataizi, "Leo ve ben pizza ile şekeri çok seviyoruz. Artık kesmemiz lazım, Bodrum sezonu geliyor çünkü" dedi. Ataizi'nin oğlu Leo, gazetecilerin "Annen gibi oyuncu olmak ister misin?" sorusuna "Ben futbolcu olmak istiyorum, en sevdiğim futbolcu da Icardi" diye cevap verdi.