Küf kokulu ev tazminatı reddedildi

Hazal Kaya, Göktürk Ormanı içerisinde Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç'e ait bir evi kiralamıştı. Evdeki ağır küf kokusunu fark eden oyuncu durumu ev sahibine bildirdi ancak olumlu bir sonuç alamayınca sözleşmeyi feshetti. Peşin ödediği parayı geri alamayan Kaya, 230 bin liralık icra takibi başlatıp ev sahibinin mal varlığına haciz koydurdu. Oyuncu ve Genç, karşılıklı olarak 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.GENÇ, maddi manevi zarara uğradığını, banka hesabını kullanamadığı için maaşını çekemediğini, haciz konulduğu için otoyolları kullanamadığını büyük mağduriyet yaşadığını belirtti. Kaya ise o dönem kanser ve astım hastası olan annesinin de kendileriyle kalacağını belirterek bu evde yaşamalarının mümkün olmadığını söyledi. Mahkeme, manevi tazminat koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.