‘Küheylan’ın biletleri 24 saatte tükendi

7 Aralık'ta satışa sunulan ve 10 Şubat'ta prömiyeri yapılacak 'Küheylan' oyununun biletleri tiyatro seyircisinin gösterdiği yoğun ilgi sonunda tükendi ve 21 Şubat tarihi satışa açıldı. 'Amadeus'un yazarı Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, 1970'li yıllarda Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük tiyatrolar tarafından sahnelenen ve sinema uyarlaması yapılan oyunda Kerem Alışık psikiyatrist Martin Dysart karakterini canlandıracak. Oyunda; İngiltere'nin Manchester şehrinde gerçekleşen korkunç bir olayı analiz eden psikiyatrist Martin Dysart'ın sıra dışı tedavi süreci anlatılıyor.