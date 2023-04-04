Kuran-ı Kerim okumanın sevabı kime gider

PROF.Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar programına 6 yaşındaki Muhammed Ege'nin sorusu damga vurdu. Muhammed, "Kuran-ı Kerim'i okuyorum. Okuduğum Kuran'ın sevabı kime gidiyor?" diye sordu. Hatipoğlu, küçük yaşta Kuran'ı öğrenen Muhammed'in bu kadar bilinçli ve akıllı olmasından çok etkilendi. Stüdyodakiler Muhammed'i alkışlar ve ıslıklarla tebrik etti.Hatıpoğlu,"Öncelikle sevabı senin, çünkü sen Kuran'la meşgul olansın. İkincisi sana öğreten kişiye, üçüncüsü Kuran'ı okumaya teşvik edene sonra senin hiç görmediğin büyük büyük yakınlarına sevap olarak yazılıyor" diye cevap verdi. Hatipoğlu, Muhammed Ege'ye "Bana soru sordun, bildiklerini paylaştın ve beni şereflendirdin" diyerek teşekkür etti.