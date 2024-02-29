‘Kuruluş Osman’ 5 yıldır zirvede

atv dizisi 'Kuruluş Osman' 150. bölüm başarısını Bozdağ Film Platoları'nda kutladı. Sette düzenlenen gurur dolu kutlamaya dizinin başrol oyuncuları, Proje Tasarımcısı ve Yapımcısı Mehmet Bozdağ, eşi Aslı Zeynep Peker Bozdağ ve atv yönetimi katıldı. Kutlamada konuşan yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ; "Başta kanalımız atv'ye, Sayın Serhat Albayrak'a, Turkuvaz Medya'ya canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Onlar olmasaydı bu başarıya ulaşamazdık. Her zaman hem maddi hem manevi desteklerini yanımızda hissettik. Ayrıca kıymetli eşim Aslı Zeynep Peker Bozdağ'a, yönetmenimize, oyuncularımıza, set ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum.İlk bölümden bu yana bizimle olan izleyicilerimize sonsuz teşekkürler" dedi. Yayın hayatına 2019'da başlayan 'Kuruluş Osman'; 150. bölümüyle de reytinglere ve sosyal medyaya damga vurdu. Dizi, 150. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 8,15 reyting, yüzde 20,69 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde yüzde 6,69 reyting, yüzde 16,00 izlenme payı elde ederek Tüm Kişiler ve 20+ABC1 gruplarında günün en çok izlenen yapımı oldu.