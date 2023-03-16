‘Kuruluş Osman’ reytinglerde zirvede!

'Kuruluş Osman'ın finalinde Osman Bey'in Olof'un cezasını kesmesi ve Öktem Bey'in şehit edilmesi bölüme damga vurdu. #BizimVatanımız etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Kuruluş Osman 118. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,83 izlenme oranı ve %21,89 izlenme payı AB'de %5,81 izlenme oranı ve %15,94 izlenme payı 20+ABC1'de %7,53 izlenme oranı ve %17,73 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün birincisi oldu.