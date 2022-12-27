Kuruluş Osman’da heyecan dorukta!

110.Bölüm:
OSMAN BEYİN İSMİHAN SULTAN PLANI!
Osman Bey Sultan Mesud'dan çok önemli bir bilgi alır. Bu bilgi İsmihan Sultan'daki mühürdür. Osman Bey, İsmihan Sultan'ı engellemek için bu mührü alma görevini Bala Hatun'a verir. Bala Hatun bu görevde muzaffer olabilecek midir? Osman Bey, bu planıyla İsmihan Sultan'ı engellemeyi başarabilecek midir?
SULTAN MESUD KURTULABİLECEK Mİ?
Sultan Alaeddin kararını vermiştir. Osman Bey'in ve Sultan Mesud'un ölüm fermanını vermiştir. Vezir Saveli bunun için Samagar'ı görevlendirir. Samagar, Sultan Mesud'u ağır yaralar. Sultan Mesud kurtulabilecek midir?